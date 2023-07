Streit um Mohrenstraße: Gericht urteilt über Umbenennung

Berlin - Neben anderen Bezeichnungen ist auch der Begriff "Mohr" in der Debatte über Rassismus umstritten. Die Mohrenstraße im Zentrum Berlins ist nun auch Gegenstand eines Prozesses .

Grüne , SPD und Linke im Bezirk Mitte hatten die Umbenennung vor Jahren angekündigt, weil der Name rassistisch und kolonialistisch sei.

Nach der mündlichen Verhandlung am Vormittag könnte nach Angaben eines Gerichtssprechers noch am selben Tag ein Urteil gesprochen werden.

Über die vom Berliner Bezirk Mitte geplante Umbenennung der Mohrenstraße wird am heutigen Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht verhandelt. Anwohner der Mohrenstraße im Zentrum Berlins hatten gegen die geplante Namensänderung wegen des von manchen als rassistisch empfundenen Begriffs "Mohr" geklagt.

Zudem sei der Begriff historisch nicht rassistisch gebraucht worden, es gebe auch kein öffentliches Interesse an der Umbenennung in Anton-Wilhelm-Arno-Straße - nach dem ersten Gelehrten afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität im 18. Jahrhundert.