Ekaterina B. (†42) zerstückelt und versenkt: Urteil gegen 47-Jährigen soll fallen

Bremen - Fast neun Monate nach dem Beginn des Prozesses um eine zerstückelte Frauenleiche soll am heutigen Dienstag das Urteil am Landgericht Bremen gesprochen werden.

Polizisten hatten in einem Waldstück nach der vermissten Ekaterina B. aus Bremerhaven gesucht. Schließlich wurde ihre Leiche gefunden. Am Dienstag soll dazu ein Urteil fallen. © Philipp Schulze/dpa, Polizei Bremerhaven (Bildmontage)

Die Staatsanwaltschaft Bremen wirft einem 47 Jahre alten Hafenarbeiter aus Bremerhaven Mord vor - und fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Es bestehe zudem eine besondere Schwere der Schuld.

Der Deutsche soll seine 32 Jahre alte Ehefrau betäubt, umgebracht, zerteilt, in Plastik gewickelt und in einen Reisekoffer gepackt haben. Diesen habe er in ein Fließgewässer geworfen.

Die Verteidiger des Angeklagten forderten seinen Freispruch. Es könne nicht eindeutig bewiesen werden, wer für den Tod der Frau verantwortlich sei.

Die Mutter des Angeklagten hatte mehrfach angegeben, sie habe die Ehefrau umgebracht. Auch der Angeklagte sagte, seine Mutter habe die 32-Jährige getötet.