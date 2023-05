Leiche von Ekaterina B. (†32) zerstückelt: Ehemann beschuldigt weiterhin seine Mutter

Der 47-Jährige beschuldigte vor Gericht erneut seine Mutter. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Er wisse, dass seine Mutter die Tat begangen habe, sagte der Mann aus Bremerhaven am Dienstag im Landgericht Bremen während des "letzten Worts".

Seiner Mutter habe er geholfen, einen Koffer mit Leichenteilen in einen Fluss zu werfen. Er habe sich leider entschieden, den Tod seiner Frau zu verheimlichen - und nicht die Polizei zu alarmieren.

Bis Anfang Juni waren weitere Verhandlungstermine angesetzt worden. Ein früheres Ende des Prozesses ist möglich.



Die Mutter des Mannes hatte mehrfach angegeben, sie habe die Frau umgebracht. Für das Gericht ist die Mutter eine Zeugin. Die Mutter verfolgt den Prozess regelmäßig im Gericht.

Am Montag und am Dienstag hatten Verteidiger des angeklagten Deutschen einen Freispruch ihres Mandanten gefordert. "Es gibt keine Beweise", sagte einer der Anwälte am Dienstag.

Entweder habe der Angeklagte oder seine Mutter die Ehefrau umgebracht. Nur könne nicht nachgewiesen werden, wer für die Tat verantwortlich sei. Es gelte die Unschuldsvermutung. Ähnlich argumentierte bereits der weitere Verteidiger am Montag.