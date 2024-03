30.624 Euro einfach weg! Sohn räumt Muttis Konto leer

Dresden - Seine Fürsorge schlug in Überforderung um. Und nun saß Jens K. (42) auch noch auf der Anklagebank im Amtsgericht Dresden wegen Untreue. Laut Staatsanwältin hatte er unerlaubt das Konto seiner Mutter leergeräumt. Doch der alleinerziehende Vater traf auf einen milden Richter.

Jens K. (42) musste wegen Untreue vor den Amtsrichter. © Steve Schuster

Die Vorwürfe waren knallhart: Während die Mama in der Klinik war, nutzte Jens den Zugriff auf ihr Konto. Er hob Gelder ab, zahlte von dort eigene Rechnungen, ging einkaufen. Insgesamt 101 Fälle listete die Anklage auf. Am Ende fehlten auf Mutters Konto 30.624 Euro!

"Ganz so war das alles nicht", sagte Jens kopfschüttelnd. Seine Mama kam seinerzeit in eine Spezial-Klinik. In tiefsten Corona-Zeiten. Er sorgte sich um seine Mutter, unterstützte sie, bekam deshalb von ihr auch die EC-Karte. "Jeden zweiten Tag war ich bei ihr."

Demnach brachte er ihr Sachen, Essen, machte Erledigungen und Besorgungen. Und die Klinik liegt 50 Kilometer entfernt. Allein dafür schlugen Kosten zu Buche.

Zusätzlich musste Jens den Hund der Mutter ins Heim geben, weil er sich darum nicht kümmern konnte.

Weil die Mama letztlich über Monate in der Klinik war, kamen allein fürs Tierheim Kosten von 7000 Euro zusammen. "Mir wuchs das alles über den Kopf", erklärte der Sohn, der dann irgendwann den Überblick verlor.