Aufnahmen mit gespreizten Beinen: Dresdner Fotograf lockte Mädchen in Nacktfalle

Dresden - Seit Jahrzehnten arbeitet Uwe Z. (70) als Fotograf in Dresden . Dann begann der verheiratete Familienvater, heimlich perverse Nacktbilder junger Mädchen anzufertigen. Deren Eltern hatten zuvor Modelverträge mit ihm geschlossen.

Nacktfotograf Uwe Z. (70) gestand seine Taten. © Steve Schuster

Im Zeitraum von 2015 bis 2021 lichtete Uwe Z. insgesamt drei Töchter im Vorpubertätsalter mehrfach nackt ab.

Er positionierte die Kinder eindeutig: mit gespreizten Beinen, bestreut mit Rosenblättern, auf einem Tierfell, im Schneidersitz. Mal in seinem Fotostudio, mal in aller Öffentlichkeit auf einer Wiese oder in der Schwimmhalle ...

Davon nicht genug: Auch seinen Zweitjob als Klettertrainer soll er als Vorwand genutzt haben, um zwei Mädchen (9 und 11) zu begrapschen.

Erst dann flog auch der Fotoschwindel auf, die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Herstellung von Kinderpornografie, sexueller Belästigung und Missbrauch.