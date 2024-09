Ist er einer der Kofferdiebe vom Bahnhof Neustadt?

Dresden - Seit Juli 2023 lebt Vladimeri D. (35) in Deutschland. Kurz darauf soll er mit dem Stehlen begonnen haben. Für einen Kofferklau am Bahnhof Dresden -Neustadt steht der Georgier nun vor dem Amtsrichter.

Vladimeri D. (35) stand am Donnerstag wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vor dem Amtsgericht. © Stefan Häßler

Mit drei georgischen Bekannten teilte er sich ein Zimmer im Asylheim in Weimar.

Anscheinend suchten die Männer Schutz vor Verfolgung in Deutschland. Tatsächlich sollen sie kurz nach ihrer Ankunft Elektronik in Schweinfurt, eine Luxus-Uhr in Berlin - und im August drei vollbepackte Koffer aus einem ICE in Dresden geklaut haben.

Das setzte die sächsischen Ermittlungsbehörden in Gang.



Heinz S. (84) war mit seiner Frau Friedhild (83) im ICE nach Dresden unterwegs. Der Pensionär im Zeugenstand: "Wir waren alleine im Abteil, erst in Riesa setzten sich Männer zu uns. Kurz vor dem Bahnhof Neustadt sprangen sie plötzlich auf und rannten zum Ausgang."