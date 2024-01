Jan Böhmermann verklagt Sachsen-Imker: Doch der ZDF-Satiriker erscheint nicht

Dresden - Was dürfen die Opfer von investigativer Satire? Der Meißner Bio-Imker Rico Heinzig (48) will diese Frage vom Landgericht geklärt haben. Er fühlt sich vom ZDF-Satiriker Jan Böhmermann (42) "durch den Kakao" gezogen. Seine süße Retourkutsche in Form vom Beewashing-Honey und Böhmermann-Honig schmeckte dem TV-Star allerdings gar nicht. Böhmermann verklagte den Meißner auf eine fünfstellige Summe.