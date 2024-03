Messerstiche in der Linie 7: Es war die Tat eines kranken Mannes!

Dresden - Wäre das nur eher aufgefallen: Wie aus heiteren Himmel stach der Somalier Awale Abdi A. (33) am 7. Juli 2023 auf seinen Landsmann Mohamed A. (40) in der Straßenbahn ein, brachte ihn brutal ums Leben. Nun ließ ihn das Dresdner Landgericht ihn in einer Klinik unterbringen.