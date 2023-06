Nicht existente Juwelen zum Kauf angeboten: SKD-Prozess kommt ins Schleudern

Marcus van N. traf sich am 27. Dezember 2021 in Antwerpen mit Mitgliedern der SKD und einem Kunstdetektiv in einer Hotellobby. Der Holländer, der in Jogginghose und Zipfelmütze erschien, war für die Sachsen so glaubhaft, dass ihm 40.000 Euro übergeben wurden.

Plötzlich stellt sich am heutigen Freitag aber dem Landgericht Dresden im Prozess aber die Frage: Wurde der Schausteller schon in Belgien dafür verurteilt? Die Verwirrung bei der sächsischen Justiz war entsprechend groß. Für kurze Zeit kam der ganze Prozess sogar ins Schwanken!

Der Niederländer verschleierte seine Identität und konnte 40.000 Euro erbeuten. © Thomas Türpe

Für den heutigen Freitag ist das Urteil geplant. Doch am Vormittag gab es plötzlich große Aufregung. Da wurde das Register der Auslandsverurteilung verlesen und prompt stutzen alle: Seit April 2023 ist ein Urteil aus Belgien rechtskräftig für eine Tat, die am 27. Dezember 2021 in Antwerpen begangen wurde! Der Vorwurf: "Betrug und Schwindel"!

Wenn also Marcus van N. an dem Tag, als er die SKD um 40.000 Euro erleichterte, nicht noch einen Coup in Antwerpen hinlegte, dann wurde er also für den Betrug an den Kunstsammlungen schon in Belgien verurteilt. Nur, dass davon hier bisher keiner etwas weiß!

Nicht mal der Angeklagte: "Das Urteil kenne ich nicht", erklärte Markus van N. Als das Urteil fiel, saß er immerhin in Sachsen in U-Haft.

Hektisch begann die sächsische Justiz zu prüfen, unterbrach der Richter zur Klärung den Prozess für fast eine Stunde.

Ergebnis: Dresden darf weiter verhandeln und ein Urteil fällen. Es gilt zwar ein Verbot der Doppelbestrafung. Die Justiz geht auch "theoretisch" davon aus, dass es sich bei dem belgischen Urteil um den Vorfall mit der SKD handelt. Aber laut Gesetz kann Sachsen dennoch urteilen, weil das belgische Urteil noch nicht vollstreckt ist.

Der Prozess wird nun fortgesetzt und - sollte nicht noch etwas Unerwartetes passieren - fällt im Laufe des Tages noch ein Urteil.