Prominenter Anwalt totgefahren: Killer-Witwe Ramona B. (52) angeklagt

Ramona B. (52) soll ein perfides Mordkomplott gegen ihren Ehemann Peter ausgeheckt haben. © Screenshot:YouTube

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, wurde gegen eine 52-Jährige wegen des Verdachts des Mordes und gegen einen 75-Jährigen wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord Anklage erhoben.

Die Frau soll am Abend des 27. Septembers des vergangenen Jahres auf dem Kobitzscher Weg in Klipphausen (Landkreis Meißen) ihren 76 Jahre alten Ehemann mit einem Auto angefahren haben. Der Mann verstarb noch vor Ort. Die Frau wurde am Folgetag festgenommen.

Dem 75-jährigen Beschuldigten Claus B. wird vorgeworfen, in Kenntnis des Tatplans der Frau das Tatauto beschafft zu haben. Er wurde Anfang Oktober im Ostseebad Koserow festgenommen.

Nach TAG24-Informationen war die mutmaßliche Mordtat wohl von langer Hand geplant.