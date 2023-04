Eskalation nach Whisky-Klau: "Beißer" Sani muss in den Knast!

Dresden - Was war denn da los? Erst prügelte sich Sani A. (29) mit einem Ladendetektiv um eine Flasche Whisky. Als er wegen der Attacke zum Haftrichter gebracht wurde, biss er auch noch einen Polizisten (38)! Im Prozess am Amtsgericht Dresden beklagte sich der Libyer, dass er dabei zwei Zähne verlor.

Sani A. (29) verbiss sich in Rage in einen Polizisten. © Peter Schulze

Im Supermarkt in Pieschen steckte sich Sani den Alkohol für 6,99 Euro ein. "Ich wollte zahlen, aber an der Kasse habe ich gemerkt, dass ich nur zwei Euro habe."

Da sei der Detektiv auf ihn zugekommen, hielt ihn fest. "Ich stieß ihn weg, er fiel zu Boden", so der Dieb. Weil er auch noch ein Messer und einen Stein dabei hatte, nahm die Polizei den vorbestraften Trunkenbold mit und brachten ihn zum Haftrichter.

Der ordnete die U-Haft an. Sani sollte wieder hinter Gitter, acht Wochen nach seiner letzten Entlassung. "Ich war darüber so wütend", erklärte Sani.

In Rage verbiss er sich regelrecht in einen Oberkommissar. Er biss den Beamten in die Rippengegend. Der Polizist trägt bis heute Narben.

Sani wurde überwältigt: "Dabei verlor ich zwei Zähne", so der Angeklagte. Zwar bescheinigte der Gutachter dem Angeklagten drogenbedingte Psychosen, aber keine Schuldunfähigkeit.