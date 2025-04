Völlige Verwahrlosung: Kinder für immer gezeichnet, Rabeneltern müssen in den Knast

Dresden - Sie vernachlässigten ihre Kinder und ließen die Kleinen regelrecht verwahrlosen. Jetzt müssen Nicole (41) und Matthias B. (43) in Haft. Zwar hatten die Rabeneltern, die heute in Niedersachsen leben, ihre Strafen am Landgericht Dresden angefochten. Doch sie schwänzten - wie schon so oft - den Prozess. Der Richter klappte die Akte zu und verwarf ihren Einspruch. Damit ist das Urteil aus erster Instanz bestätigt.