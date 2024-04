Raub und Körperverletzung: Neustadt-Prügler muss hinter Gitter!

Dresden - Wegen schweren Raubes und Körperverletzung muss Rayen N. (30) für zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter. So entschied das Landgericht Dresden . Der Tunesier agierte in der Neustadt rabiat. Es wird nicht das letzte Urteil sein.

Rayen N. (30) muss nun hinter Gitter. © Peter Schulze

"Wir haben die feste Überzeugung, dass Sie an dem Raub beteiligt waren", so der Vorsitzende Richter. Demnach ging Rayen mit Bekannten an der Louisenstraße unvermittelt auf einen Studenten (29) los.

Das Opfer wurde beschimpft, geprügelt, Uhr und Kette geraubt.

"Sie wussten genau, was dort da passiert und vermutlich ist das Ihre einzige Einnahmequelle in Deutschland", so der Richter weiter.

Rayen, der angeblich aus Tunesien floh, weil er heiraten sollte und im Heimatland alles teuer ist, muss nun hinter Gitter.

Wie lange er noch in Deutschland bleibt, ist unklar.