Strafe für Sushi-Wirt: So schleuste er das Geld am Finanzamt vorbei

Dresden - Mit Maki, Nigiri und Co. verdiente Viet Ha T. (39) knapp 750.000 Euro am Fiskus vorbei. Am Donnerstag bekam er dafür die Quittung vom Landgericht: Ein Jahr und acht Monate gab es für 16-fache Steuerhinterziehung und 939 Fälschungen technischer Aufzeichnungen in seinen beiden Dresdner Sushi-Restaurants.