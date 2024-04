Süchtiger Pfleger reißt hilflosen Patienten Opiat-Pflaster vom Leib - Knast!

Christian B. (24) riss schwer kranken Patienten die Schmerzpflaster vom Leib. © Peter Schulze

"Immer wenn er Nachtschicht hatte, fehlten früh Pflaster an den Patienten", so seine Teamleiterin. "Und er hatte oft Nachtdienst."

In einem Pflegeheim am Rande der Stadt riss Christian laut Anklage 400 solcher Teile von den Kranken. Sie hatten die unters Betäubungsmittelgesetz fallenden Fentanyl-Pflaster in unterschiedlich hoher Dosierung verschrieben bekommen, waren darauf angewiesen.

Bemerkenswert: Zwar hatten die Kollegen Christian in Verdacht, doch er konnte zwischen Sommer 2020 und Frühjahr 2021 sein Unwesen treiben. Das hörte erst auf, als er völlig zugedröhnt zur Arbeit erschien, eingewiesen wurde. "Seit er fort ist, kam nichts mehr weg", so die Kollegin.

Besonders schlimm traf es die wehrlosen Patienten. Denn Ärzte können nicht unbegrenzt Fentanyl-Pflaster verschreiben. "Die Konsequenz war, dass die Bewohner länger ohne diese Pflaster waren", so ein Kollege.

Die Kontrolle in dem Heim war so schlecht, dass Christian im Prozess letztlich nur 30 Fälle des Pflaster-Diebstahls nachgewiesen werden konnte.