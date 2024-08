Tanzkurs-Bekanntschaft endet im Stalking-Horror!

Dresden - GPS-Tracker am Auto, zerstochene Reifen, bedrohliche Nachrichten. Erik G. (22) machte seiner Bekannten Clara (22; Name geändert) über eineinhalb Jahre das Leben zur Hölle. Vor der Amtsrichterin jammerte der Stalker, dass er drei Monate in U-Haft war.

Um Clara "zu nerven" wurde er zum Stalker: Fast 20 GPS-Tracker brachte er an die Autos von Clara, ihrer Mutter oder ihrer Schwester an, zerstach Autoreifen, lauerte ihr auf, wo immer sie auftauchte.

"Ich hatte panische Angst um meine Töchter. Er hat unser Zuhause zerstört", so ihre Mama. Erst als er im Mai 2024 in Haft kam, war endlich Ruhe. Der ehemalige Bundeswehrsoldat gestand die über 30 Attacken, beteuerte: "Ich mache das nie mehr. Ich will nicht in den Knast."

Immerhin: Die Aussage von Claras Mutter, die immer wieder von Weinkrämpfen geschüttelt wurde, ließ ihn am Ende kleinlaut sagen: "Es tut mir sehr leid. Ich war selbstsüchtig."

Urteil: 20 Monate Haft. Die Strafe wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt.