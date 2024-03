Verfolgungsjagd endet tragisch: Jetzt ist das Urteil gegen die Todes-Schleuser gefallen

Am heutigen Mittwochnachmittag erhielten die beiden Schleuser am Landgericht Dresden ihre Urteile.

"Said S. wurde wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusen von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt", so der Gerichtssprecher. Gasan P. erhielt wegen "Mordes in Tateinheit mit versuchtem Mord in sieben Fällen sowie gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens" lebenslänglich.