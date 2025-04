Vergewaltigungen und Übergriffe in Dresdner Tattoo-Studio: Ex-Fight-Club-Boss verurteilt

Dresden - Elf Jahre Haft für den Tätowierer! Falko H. (54) wurde am Donnerstag wegen zweifacher Vergewaltigung, sexueller Übergriffe und Missbrauch von Schutzbefohlenen am Landgericht Dresden verurteilt.

Falko H. (54) muss für lange Zeit hinter Gitter. © Norbert Neumann

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Falko Frauen gegenüber in seinem Tattoostudio auf der Kesselsdorfer Straße in der Landeshauptstadt massiv übergriffig wurde.

Seit Oktober 2024 wurde gegen den mehrfach Vorbestraften einstigen Chef des berüchtigten Fight-Clubs verhandelt. Die Anklage listete 18 Opfer auf. Demnach hat er sich nicht nur an Kundinnen vergriffen, sondern auch an einer Auszubildenden. Nach fast 20 Prozesstagen und mehr als 40 Zeugen waren für die Richter fast alle Fälle erwiesen.

Die Juristen glaubten allen Frauen die geschilderten Geschehen. "Aber einiges ist juristisch nicht fassbar", so der vorsitzende Richter über die sehr wenigen nicht verurteilten Vorfälle.

Die Szene bescheinigte Falko im Prozess ein "gutes Handwerk". Er hatte sich über die Jahre einen Namen gemacht. Die Verhandlung zeigte aber auch, "dass diese Arbeit ein hohes Maß an Vertrauen fordert", so der vorsitzende Richter. "Und dieses Vertrauen haben sie massiv missbraucht", so der Jurist zum Verurteilten.