Versuchter Mord in Dresden: Täter grinst Polizisten nach Vergewaltigung im Keller an

Dresden - Er bezeichnet sich selbst in seinem Lebenslauf als humorvoll und hilfsbereit. Diese angeblichen Eigenschaften von Tom M. (24) wirkten geradezu grotesk, als der Staatsanwalt die Anklage gegen ihn am Landgericht Dresden verlas. Der Systemgastronom soll eine ehemalige Kollegin versucht haben, zu ermorden, um sich sexuell zu erregen!

Tom M. (24) wird versuchter Mord vorgeworfen. © Ove Landgraf

Die Tat geschah im Juli 2024. Da trafen sich Tom und seine Ex-Kollegin Anna (29, Name geändert) in einer Bar in der Innenstadt. Sie lehnte allerdings jedwede Annäherung seinerseits ab, irgendwann verließ Tom die Kneipe. Aber nur, um Anna draußen aufzulauern.

Als die Frau sich gut 30 Minuten später auf den Heimweg machte, passte er sie erneut ab, um sie "nach Hause zu geleiten". An ihrem Wohnhaus angekommen, zwang er die betrunkene Frau gegen 2.20 Uhr in den Keller.

Laut Anklage "flehte sie ihn an, sie in Ruhe zu lassen". Doch Tom forderte Sex, stopfte ihr sogar 500 Euro in ihre Tasche. Die Frau weinte, wehrte sich, wollte weg. Der Täter vergewaltigte sie mehrfach.

"Er misshandelte das Opfer mindestens 30 Minuten", so der Staatsanwalt.