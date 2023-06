War sie ihm zu hübsch? Schwangere in Bauch geboxt - rabiater Stiefvater vor Gericht

Dresden - Schlug er sie, weil ihm ihr Lebensstil nicht passte? Mohammed I. (32) soll seiner Stieftochter Sara (23, Name geändert) so heftig gegen den Bauch geboxt haben, dass ihm die Anklage "versuchten Schwangerschaftsabbruch" vorwirft. Der in Libyen geborene Palästinenser bestreitet am Amtsgericht Dresden den Vorwurf.