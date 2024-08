Zoff um Tierarzt-Rechnung: Finanzberater randaliert in Praxis

Dresden - Kleiner Hund, großer Ärger. Weil die Arztrechnung für Chihuahua Luna plötzlich doppelt so hoch war wie geplant, landete Pascal A. (30) vorm Amtsrichter in Dresden. Laut Anklage hatte der Kontaktvermittler für Vermögensberatung in der Praxis randaliert und war auf eine Mitarbeiterin losgegangen.