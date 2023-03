Angeblicher Model-Agent entpuppt sich als Serienvergewaltiger: Prozess startet!

Hamburg - Ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger soll am Montag (10 Uhr) in Hamburg vor Gericht kommen.

Zivilfahnder hatten den 25-Jährigen drei Tage nach einem Zeugenaufruf am 4. September vergangenen Jahres festgenommen. Eine 17-Jährige, die nach Polizeiangaben im August im Stadtteil Farmsen-Berne Opfer eines Sexualdeliktes geworden war, hatte den Verdächtigen an einem Busbahnhof wiedererkannt und die Polizei alarmiert.

Auf diese Weise soll er seine Opfer in eine Wohnung oder in Parks gelockt und sie dort zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Der Angeklagte soll vier junge Frauen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren an einer Bushaltestelle, im Bus oder der U-Bahn angesprochen und sich als Model- oder Musikagent ausgegeben haben.

Der Mann kam in Untersuchungshaft. Die Polizei verdächtigte ihn, sechs Taten begangen zu haben. In dem Prozess am Landgericht soll es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um vier Delikte gehen.