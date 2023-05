"Du hast mein Leben gefickt!": Zeuge belastet Angeklagten in Hamburger Mordprozess schwer

Ein heute 43-Jähriger muss sich seit Ende April wegen Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten.

Von Madita Eggers

Hamburg - Ein heute 43-Jähriger muss sich seit Ende April wegen Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Vor zehn Jahren soll der Angeklagte seine Geliebte erwürgt und dann ihre Leiche im Ernst-August-Kanal in Hamburg entsorgt haben. Die Anklage stützt sich vor allem auf die Aussage eines Zeugen, der am heutigen Dienstag schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Freund erhob.

Der Angeklagte (43, hinter dem orangefarbenen Ordner) beim Prozessauftakt Ende April in Hamburg. © Madita Eggers/TAG24 Zunächst erklärte der 34-jährige Hauptzeuge am Dienstag ganz sachlich, wie er den Angeklagten in einem Café in Hamburg–Wilhelmsburg kennengelernt hatte. Dort habe der Bulgare direkt nach seiner Ankunft in Deutschland (zwischen 2010 und 2011) Arbeit als "eine Art Security" gefunden. Der mutmaßliche Täter sei oft abends mit einer "kaputten Stimmung" in das Geschäft gekommen und habe Geld an den dort aufgestellten Automaten verspielt. Zudem sei er ein guter Freund von den Inhabern des Cafés gewesen. Durch seine "gute Arbeit" habe der Zeuge in sehr kurzer Zeit das Vertrauen von seinem Chef, aber auch vom Angeklagten gewonnen. Deshalb soll dieser ihn gefragt haben, ob er nicht auch für ihn als Bodyguard und Fahrer arbeiten will. Gerichtsprozesse Hamburg Ex-Frau mit Messer erstochen: 47-Jähriger wegen Mordes vor Gericht Gemeinsam hätten sie dann "Bars und Puffs" besucht - der Angeklagte habe das Nachtleben geliebt - und seien "Freunde" geworden.

Der mutmaßliche Täter soll ein Bordell geführt haben

Am 15. Januar 2023 hatte ein Angler im Ernst-August-Kanal in Hamburg Leichenteile gefunden. Kurz darauf tauchten Polizeitaucher nach weiteren Teilen. Die Leiche wurde später als das 28-jährige Opfer identifiziert. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa Irgendwann habe der Angeklagte dem Zeugen dann genug vertraut, um ihm sein "privates Leben" zu zeigen. Eine Umschreibung für ein illegal betriebenes Bordell, in dem seine damalige Freundin und späteres Opfer an der Kasse gearbeitet haben soll. "Diese Seite kennt keiner von mir", soll der heute 43-Jährige damals zu dem Zeugen gesagt und ihm gedroht haben, seine "Nachfahren zu vernichten", wenn er etwas verraten sollte. Das "Mädchen an der Kasse" habe der Zeuge selbst nur ein-, zweimal gesehen. Zumindest lebend. In dem genannten Café soll das Gerücht kursiert haben, die damals 28-Jährige sei "verrückt". Gerichtsprozesse Hamburg Ex-Frau aus Wut über Scheidung erstochen: Prozess gegen 47-Jährigen beginnt Kurz vor ihrem Verschwinden will der heute 34-jährige Zeuge eines Streites zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter geworden sein. "Sie hat ihn angeschrien und gesagt, sie wird seiner Familie alles verraten", so der Zeuge am Dienstag.

Der Zeuge hielt den Mord zunächst für einen Scherz

Im Kanal gefundene Teile wurden von Spezialisten der Hamburger Polizei in Tüten verpackt und für den Abtransport bereitgestellt. © Bodo Marks/Bodo Marks/dpa Kurz darauf sei er ins Café bestellt worden und in dessen Büro habe der Angeklagte mit einem anderen Mann gesessen. Der Beschuldigte solle "aufgewühlt" gewirkt haben. Er soll dann gestanden haben, seine Freundin aus Angst, dass diese seiner Familie etwas von dem Bordell erzählt, erwürgt zu haben. Dem Geständnis soll eine Bitte um Mithilfe bei der Entsorgung der Leiche gefolgt sein. Der Zeuge habe die Situation zunächst für einen Scherz gehalten. Es wäre zuvor schon öfter vorgekommen, dass er von seinen Chefs getestet worden sei, wie sehr sie ihm vertrauen können. Doch dann soll der Angeklagte ihn um sein Auto gebeten haben, um in diesem die Leiche zu transportieren. Aus Angst um sein eigenes Leben habe er sich einem "Kumpel" anvertraut und gesagt, wenn er in einer Stunde nicht wieder da ist, soll er den mutmaßlichen Mörder fragen, was mit ihm passiert ist. Nachdem die beiden Männer die Leiche in das Auto des Zeugen geladen hätten, habe dieser seinen ehemaligen Freund mit der Mitwisserschaft seines Kumpels konfrontiert. Woraufhin der Angeklagte ihn panisch wieder zurück ins Café gefahren hätte. Zuvor soll er die Leiche seiner Geliebten noch in einem "Gebüsch" versteckt haben. Was danach mit ihrem Körper geschah, wusste der Zeuge nicht.

Der Angeklagte soll seine Geliebte erwürgt haben