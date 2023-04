Ex-Frau mit Messer erstochen: 47-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Der 47-Jährige war wütend auf seine Ex-Frau und soll sie deshalb ermordet haben. Nun steht er vor Gericht. © Daniel Reinhardt/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten nach Angaben vom Freitag Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Er soll der Frau am Vormittag des 4. November 2022 in deren Wohnung im Harnackring zwei Stiche in den Bauch versetzt haben, in deren Folge das Opfer verblutete.

Der Anklage zufolge handelte der 47-Jährige aus Wut über die kurz zuvor erfolgte Scheidung und eine neue Beziehung seiner Ex-Frau.