Ex-Grünen-Politiker Osterburg legt Teilgeständnis ab

Michael Osterburg (55) steht seit Mittwoch in Hamburg vor Gericht. © Marcus Brandt/dpa

Der 55 Jahre alte ehemalige Lebensgefährte von Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (39, Grüne) räumte am Mittwoch ein, zwischen 2015 und 2019 Bewirtungsbelege in Höhe von insgesamt mehr als 6000 Euro zu Unrecht über die Fraktionskasse abgerechnet zu haben.

Zwar hätten die Bewirtungen in den von der Anklage genannten Restaurants stattgefunden, allerdings nicht mit den in der Abrechnung angegebenen Personen, sagte Osterburgs Anwalt, Nils Fock. Die Identitäten der tatsächlich bewirteten Personen wolle sein Mandant - "Stichwort: Tippgeber" - aber nicht preisgeben. Auch eine von Osterburg abgerechnete Malta-Reise sei privater Natur gewesen.

Kinderbetreuungskosten in Höhe von mehr als 9200 Euro seien aber tatsächlich entstanden - auch wenn das Geld nicht nur an die in seinen Abrechnungen genannte Betreuerin gegangen sei.

Zudem seien Anschaffungen von Computern und anderen Gebrauchsgegenständen im Wert von mehr als 10 000 Euro sowie Abbuchungen vom Fraktionskonto für Anschaffungen beziehungsweise Ausgaben bestimmt gewesen, die für die Fraktion getätigt oder mit ihr abgestimmt waren.