Frau filmt toten Polizisten am Steuer und lädt Video auf Instagram hoch

Die Angeklagte soll einen toten Polizisten in seinem Streifenwagen gefilmt haben. (Symbolbild) © Montage: Daniel Karmann/dpa

Die 50-jährige H. muss sich deswegen vor Gericht verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg mit. Zuvor hatte die Angeklagte einen Strafbefehl in der Sache über eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen erhalten, diesen aber nicht akzeptiert und Einspruch eingelegt. Daher landet der Fall am kommenden Mittwoch vor dem Amtsgericht Hamburg-Altona.

H. wird eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Sie soll ein 30 Sekunden langes Video aufgenommen haben, das den tot auf dem Fahrersitz eines Streifenwagens sitzenden Polizisten F. zeigte.

Diesen Clip habe sie am 16. Mai 2022 auf ihrem Instagram-Account hochgeladen. Dort sei er bis 12. August 2022 zu sehen gewesen. Unfassbar, dass das Video rund drei Monate online war! In dieser Zeit sei es 32.600 Mal angesehen, diverse Male geteilt, kommentiert und markiert worden.

Genauere Angaben zu den Hintergründen der Tat machte die Staatsanwaltschaft nicht. Um das Hochladedatum des Videos gab es keine Berichte über einen toten Polizisten am Steuer seines Streifenwagens in Hamburg. So ist unklar, wo und wann sich die Tat genau abgespielt hat und weshalb der Beamte starb.