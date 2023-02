Sie dachte, es sei Müll: Reinigungskraft klaut beim NDR Technik für rund 40.000 Euro

Kurz nach ihrer Einstellung beim NDR im Hugh-Greene-Weg in Hamburg habe sie in einem Raum neben dem Mülleimer einen Karton mit iPhones gefunden. Darauf soll ein Aufkleber mit der Aufschrift "Absetzung/Schrott" geklebt haben.

Während die Staatsanwältin die gefühlt nicht enden-wollende Anklage vortrug, die jedes gestohlene Gerät, darunter vor allem Laptops und iPhones, einzeln auflistete, brach die Angeklagte immer wieder in Tränen aus. Die Vorwürfe seien für die gebürtige Ghanaerin einfach zu schmerzhaft, sagte ihr Verteidiger am Mittwoch.

Die Angeklagte habe den Karton dann ganz öffentlich nach ihrer Schicht mit nach Hause genommen, so der Verteidiger. Für jemanden, der in Ghana aufgewachsen ist, sprenge der Reichtum Deutschlands manchmal den Horizont. Die 40-Jährige habe so weitere Sachen entwendet, die in ihren Augen "Müll" waren - immer nur aus dem einen Raum und nie direkt von Arbeitsplätzen.

Dass die Angeklagte ihre "Müll-Definition" später auch auf Gegenstände ausweitete, die einfach nur nicht angeschlossen waren, bezeichnete der Verteidiger als "Abrücken von ihrer inneren Stimme".

Jedoch habe sich die Angeklagte zu keinem Zeitpunkt selbst bereichert, sie habe alle 139 Geräte bei sich zu Hause unter ihrem Bett gelagert. Mit dem Gedanken, es vielleicht irgendwann einmal zu verkaufen. Die 40-Jährige hätte aber auch keine Idee gehabt, wie dies gehen soll.

Überführt wurde die Angeklagte am 21. Oktober 2021, als ein Wachmann sie bat, ihren Rucksack zu öffnen, in dem sich fünf Laptops befanden. Zudem gibt es mehrere Aufzeichnungen von Überwachungskameras.

Der Prozess wird am 28. Februar fortgesetzt.