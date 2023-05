Versuchter Raubmord von 1987 vor Gericht: Urteil im einstigen "Cold Case" erwartet

Köln – Die Tat ist 36 Jahre her: Im Mai 1987 soll ein heute 56-Jähriger einen Trinkkumpanen niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Mehrere hundert Deutsche Mark soll er erbeutet haben. Am heutigen Mittwoch wird ein Urteil erwartet.

Aufgrund eines neuen DNA-Abgleichs konnte der heute 56-Jährige überführt werden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Vor 36 Jahren soll ein damals 50 Jahre alter Mann nach einer Kneipentour in seiner Wohnung in Köln niedergeschlagen und ausgeraubt worden sein. Um den Fall geht es in einem Prozess wegen versuchten Raubmordes am Landgericht Köln. Angeklagt ist ein heute 56 Jahre alter Mann. Am Mittwoch (13.30 Uhr) wird ein Urteil erwartet.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, sein Opfer im Mai 1987 mit einem Pokal wuchtig auf den Kopf geschlagen zu haben, um an mehrere hundert Deutsche Mark zu kommen. Zuvor sollen die Männer mehrere Kneipen besucht und sich dann zum Trinken weiterer Biere in die Wohnung des späteren Opfers begeben haben. Dort soll der Angriff geschehen sein.

Der 50-Jährige war seinerzeit mit schweren Kopfverletzungen in seiner Wohnung gefunden worden. Mit einer Not-Operation konnte sein Leben gerettet werden. Er starb 2013. Weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt 20 Jahre alt war, wird der Prozess vor einer Jugendstrafkammer verhandelt.

Die Staatsanwaltschaft sieht die Vorwürfe als erwiesen an und beantragte, den 56-Jährigen wegen versuchten Raubmordes nach Jugendstrafrecht zu fünf Jahren Haft zu verurteilen. Der Verteidiger verlangte Freispruch für seinen Mandanten.