Weil sie schrie: 20-Jähriger schüttelt fünf Wochen alte Tochter tot - Urteil erwartet

Köln - Wegen Totschlags an seiner erst gut fünf Wochen alten Tochter steht ein 20 Jahre alter Mann seit Ende Juni vor dem Kölner Landgericht .

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Schlussvortrag eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren wegen Totschlags. © Peter Kneffel/dpa Pool/dpa

Am heutigen Donnerstag wird in dem Fall das Urteil erwartet. Im Dezember vergangenen Jahres soll der junge Mann laut Anklage seine Tochter geschüttelt haben, als diese schrie. Dabei habe er den Tod des Mädchens billigend in Kauf genommen.

Der Angeklagte, ein Deutscher, hatte am ersten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt und angegeben, den Säugling "aus Überforderung" geschüttelt zu haben.

Das Mädchen wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber zwei Tage später an schweren Hirnschäden, die durch ein Schütteltrauma hervorgerufen worden waren.

Der Angeklagte gilt als Heranwachsender, sodass die Anwendung von Jugendstrafrecht möglich ist.

