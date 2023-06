Gerichtsentscheid: Keine Wunschausbildung bei rechtsextremem Anwalt möglich

Der Leipziger Verfassungsgerichtshof verwarf eine entsprechende Beschwerde des Referendars. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Entsprechende Verfassungsbeschwerden des Referendars und des Anwalts seien verworfen worden, teilte der Verfassungsgerichtshof in Leipzig am Dienstag mit.

Das Oberlandesgericht Dresden als Ausbildungsbehörde hatte die Rechtsanwaltsstation bei dem Chemnitzer Anwalt abgelehnt. Dieser sei wegen seiner Aktivitäten in der rechtsextremen Szene als Ausbilder "insgesamt deutlich weniger geeignet".

Sowohl der Referendar als auch der Anwalt strengten dagegen Eilverfahren an, hatten aber weder vor dem Verwaltungsgericht (VG) in Chemnitz noch vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen damit Erfolg.

Ihre Verfassungsbeschwerden wurden verworfen, weil sie nicht ausreichend begründet gewesen seien.