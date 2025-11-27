Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: Rechtsmediziner gibt Einblicke in Obduktion

Der achte Verhandlungstag im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt beginnt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Der achte Verhandlungstag im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt beginnt. Die Taten vom Angeklagten Taleb A. (51) rücken weiter in den Fokus.

9.47 Uhr: Rechtsmediziner gibt Einblicke in die Obduktion der Toten

Als erster Zeuge ist am Donnerstag ein Sachverständiger zur Obduktion der Getöteten vor Ort. Richter Dirk Sternberg gibt den Besuchern zuvor die Möglichkeit, den Saal zu verlassen, sollten sie den Bericht nicht hören wollen. Der Rechtsmediziner hat mit seinem Team insgesamt drei Obduktionen durchgeführt. Zunächst berichtet er über die Obduktion einer toten 45-Jährigen. Besonders am Kopf habe die Frau Blutungen erlitten, sei aber an einem Herzversagen gestorben. Der Zeuge erklärt, dass davon auszugehen ist, dass die Tote vor dem Anschlagsauto geflüchtet und daraufhin zusammengebrochen ist. Allerdings hatte die Frau eine bereits bestehende Herzerkrankung, ihr Herz galt als "jederzeit versagensbereit", besonders in Stresssituationen.

9.38 Uhr: Achter Prozesstag beginnt

Um kurz vor halb 10 wird der Angeklagte Taleb A. (51) wieder in seinen Sicherheitskasten geführt. Einige Pressevertreter dürfen für kurze Zeit Bilder vom Magdeburg-Attentäter schießen. Auch am achten Prozesstag ist der Zuschauerraum wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Um 9.37 Uhr treten die Geschworenen ein und der Verhandlungstag beginnt.

6.30 Uhr: Sachverständiger und Opfer erwartet