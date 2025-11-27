Prozess gegen Magdeburg-Attentäter: Rechtsmediziner gibt Einblicke in Obduktion
Magdeburg - Der achte Verhandlungstag im Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt beginnt. Die Taten vom Angeklagten Taleb A. (51) rücken weiter in den Fokus.
Der 51-jährige Attentäter steht wegen sechsfachem Mord und über 300-fachem versuchten Mord vor Gericht. Ihm droht Sicherheitsverwahrung.
Der Prozess wurde am Dienstag kurzzeitig unterbrochen, weil der Angeklagte in seiner Sicherheitszelle ausgerastet war.
Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr im Artikel "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".
9.47 Uhr: Rechtsmediziner gibt Einblicke in die Obduktion der Toten
Als erster Zeuge ist am Donnerstag ein Sachverständiger zur Obduktion der Getöteten vor Ort. Richter Dirk Sternberg gibt den Besuchern zuvor die Möglichkeit, den Saal zu verlassen, sollten sie den Bericht nicht hören wollen.
Der Rechtsmediziner hat mit seinem Team insgesamt drei Obduktionen durchgeführt. Zunächst berichtet er über die Obduktion einer toten 45-Jährigen. Besonders am Kopf habe die Frau Blutungen erlitten, sei aber an einem Herzversagen gestorben.
Der Zeuge erklärt, dass davon auszugehen ist, dass die Tote vor dem Anschlagsauto geflüchtet und daraufhin zusammengebrochen ist. Allerdings hatte die Frau eine bereits bestehende Herzerkrankung, ihr Herz galt als "jederzeit versagensbereit", besonders in Stresssituationen.
9.38 Uhr: Achter Prozesstag beginnt
Um kurz vor halb 10 wird der Angeklagte Taleb A. (51) wieder in seinen Sicherheitskasten geführt. Einige Pressevertreter dürfen für kurze Zeit Bilder vom Magdeburg-Attentäter schießen.
Auch am achten Prozesstag ist der Zuschauerraum wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Um 9.37 Uhr treten die Geschworenen ein und der Verhandlungstag beginnt.
6.30 Uhr: Sachverständiger und Opfer erwartet
Nachdem zuvor Taleb A.'s persönliches Umfeld näher beleuchtet wurde, geht es am Donnerstag wieder um seine Horror-Tat vom 20. Dezember.
Am achten Prozesstag werden drei Opfer des Anschlags im Zeugenstand stehen. Eigentlich müssen Geschädigte nicht vor Gericht aussagen. Die drei haben sich nach Angaben des Landgerichts freiwillig zur Aussage gemeldet. Auch ein Sachverständiger zur Obduktion der Toten wird am Donnerstag erwartet.
Die Verhandlung soll planmäßig um 9.30 Uhr beginnen.
