Prozessauftakt gegen Amokfahrer von Magdeburg: Attentäter wird eingeflogen
Magdeburg - Heute findet der erste Prozesstag gegen den Amokfahrer des Weihnachtesmarktes in Magdeburg statt. In einem extra für das Verfahren gebauten Gerichtsgebäude wird Attentäter Taleb A. (51) Hunderten von Klägern gegenübersitzen. Ihm droht Sicherungsverwahrung.
TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Live-Blog vom ersten Prozesstag.
8.51 Uhr: Attentäter Taleb A. wird mit Hubschrauber eingeflogen
Etwa eine Stunde vor Prozessbeginn wurde Taleb A. mit einem Polizeihubschrauber nach Magdeburg geflogen.
Dieser landete zunächst auf einem Polizeigelände, ehe es mit einer Fahrzeugkolonne zum Gerichtsgebäude ging.
Im Vorfeld des Verfahrens wurde A. vor wenigen Tagen von Berlin aus in eine Justizanstalt in Sachsen-Anhalt gebracht.
6.22 Uhr: Besucher warten auf Einlass
Am ersten Prozesstag werden Hunderte Besucher erwartet, die die Verhandlung mitverfolgen wollen.
Der offizielle Prozessbeginn ist für 9.30 Uhr geplant. Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen muss am Eingang mit längeren Kontrollen gerechnet werden.
Presse und Besucher werden deshalb schon ab 6.30 Uhr Zutritt zum abgesperrten Gelände bekommen. Ihnen stehen jeweils 100 Plätze zur Verfügung.
Prozessbeteiligte wie Nebenkläger werden über einen gesonderten Eingang ins Gerichtsgebäude gelassen.
