Prozessauftakt gegen Amokfahrer von Magdeburg: Attentäter wird eingeflogen

Am Montag ist der Prozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes gestartet. Der Attentäter wird dabei auf hunderte seiner Opfer Blicken.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Heute findet der erste Prozesstag gegen den Amokfahrer des Weihnachtesmarktes in Magdeburg statt. In einem extra für das Verfahren gebauten Gerichtsgebäude wird Attentäter Taleb A. (51) Hunderten von Klägern gegenübersitzen. Ihm droht Sicherungsverwahrung.

Eigens für das Gerichtsverfahren gegen den Amokfahrer wurde ein provisorisches Gebäude gebaut. © Jan Woitas/dpa TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Live-Blog vom ersten Prozesstag. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

8.51 Uhr: Attentäter Taleb A. wird mit Hubschrauber eingeflogen

Etwa eine Stunde vor Prozessbeginn wurde Taleb A. mit einem Polizeihubschrauber nach Magdeburg geflogen. Dieser landete zunächst auf einem Polizeigelände, ehe es mit einer Fahrzeugkolonne zum Gerichtsgebäude ging. Im Vorfeld des Verfahrens wurde A. vor wenigen Tagen von Berlin aus in eine Justizanstalt in Sachsen-Anhalt gebracht.

Taleb A. (51) wird von Justizpersonal nach der Landung im Hubschrauber in Magdeburg zur Fahrzeugkolonne geführt. © Hendrik Schmidt/dpa

6.22 Uhr: Besucher warten auf Einlass