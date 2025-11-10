Prozessauftakt gegen Attentäter von Magdeburg: Namen der Opfer verlesen, Taleb A. ohne Reaktion

Am Montag ist der Prozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarktes gestartet. Der Attentäter wird dabei auf hunderte seiner Opfer Blicken.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Heute findet der erste Prozesstag gegen den Amokfahrer des Weihnachtesmarktes in Magdeburg statt. In einem extra für das Verfahren gebauten Gerichtsgebäude wird Attentäter Taleb A. (51) Hunderten von Klägern gegenübersitzen. Ihm droht Sicherungsverwahrung.

Eigens für das Gerichtsverfahren gegen den Amokfahrer wurde ein provisorisches Gebäude gebaut. © Jan Woitas/dpa TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Live-Blog vom ersten Prozesstag. Grundlegende Informationen zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

11.42 Uhr: Staatsanwaltschaft verliest ausführliche Anklageschrift

Nach einer kurzen Unterbrechung des Verfahrens hat die Generalstaatsanwaltschaft mit dem Verlesen der Anklageschrift begonnen. Oberstaatsanwalt Matthias Boettcher und sein Kollege Staatsanwalt Reinl gehen sehr ausführlich vor. Beide erwähnen jedes Opfer mit vollständigem Namen, den exakten Ort auf dem Weihnachtsmarkt, an dem sie verletzt wurden, welche Verletzungen sie erlitten haben und wie lange sie anschließend in ärztlicher Behandlung waren. Dabei schilderten sie das Geschehen sehr bildlich. Demnach war eines der ersten Opfer von Taleb A. - ein junger Mann - an der Fußgängerampel Ernst-Reutter-Allee. Dort ist A. am 20. Dezember 2024 gegen 19.02 Uhr mit seinem BMW auf das Gelände des Weihnachtsmarktes gefahren. Das Opfer sei anschließend mitgeschleift worden und hatte an mehreren Stellen seines Körpers Brüche und offene Wunden, die für viel Blutverlust sorgten. Viele der Verletzten seien allerdings nicht direkt vom Auto getroffen und verletzt worden, sondern eher durch herumfliegende Teile und Personen. A. selbst hörte sich alles in Ruhe an und zeigte währenddessen keinerlei Reaktion.

Viele Geschädigte sind heute als Nebenkläger mit ihren Anwälten vor Ort. © Jan Woitas/dpa

10.36 Uhr: Verteidiger will "Sicherheitskasten" abschaffen

Aufgrund der hohen Sicherheitsvorkehrungen sitzt der angeklagte Attentäter im Gerichtssaal in einem mit Sicherheitsglas geschützten "Kasten". Sein Verteidiger versuchte mit mehreren Anträgen, Taleb A. "aus dem Käfig" zu holen. Zum einen sei die Lautstärke des darin verbauten Lüfters zu laut. Zum Anderen sei das Klima darin schlecht und wirke sich negativ auf den Angeklagten aus. Der vorsitzende Richter lehnte die Anträge ab. Schließlich könne man auch einen Schluck Wasser trinken. Diese Antwort sorgte im Saal und unter den Zuschauern für etwas Gelächter. Auch ein vor dem Angeklagten platziertes Mikrofon wurde beanstandet. Dieses ist durchgehend eingeschaltet. Der Antrag wurde ebenfalls vom Vorsitzenden abgelehnt, da man jede Äußerung, auch spontane, von Taleb A. hören möchte. Auf Wunsch einer kleinen Beratung unter den Verteidigern wurde die Sitzung für zehn Minuten unterbrochen. Erst danach soll die Anklageschrift verlesen werden.

Taleb A. wurde für die Verhandlung in einem Kasten mit Sicherheitsglas platziert. © Jan Woitas/dpa

9.39 Uhr: Attentäter hält Botschaft in die Kameras

Wenige Minuten vor dem Prozessbeginn wurde Taleb A. mit vermummten und schwer ausgerüsteten Polizisten in das Gerichtsgebäude und anschließend zur Anklagebank begleitet. Während mehrere Journalisten und Fotografen für einen Augenblick Bildmaterial anfertigen durften, scheute der Attentäter keinen Blickkontakt und schaute direkt in die Kameras. Dabei nutzte er die Gelegenheit und hielt ein Laptop mit dem Hashtag #MagdeburgGate darauf in die Luft.

Taleb A. schaut direkt in die Kameras der anwesenden Journalisten. © Jan Woitas/dpa

8.51 Uhr: Attentäter Taleb A. wird mit Hubschrauber eingeflogen

Etwa eine Stunde vor Prozessbeginn wurde Taleb A. mit einem Polizeihubschrauber nach Magdeburg geflogen. Dieser landete zunächst auf einem Polizeigelände, ehe es mit einer Fahrzeugkolonne zum Gerichtsgebäude ging. Im Vorfeld des Verfahrens wurde A. vor wenigen Tagen von Berlin aus in eine Justizanstalt in Sachsen-Anhalt gebracht.

Taleb A. (51) wird von Justizpersonal nach der Landung im Hubschrauber in Magdeburg zur Fahrzeugkolonne geführt. © Hendrik Schmidt/dpa

6.22 Uhr: Besucher warten auf Einlass