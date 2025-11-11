Zweiter Prozesstag gegen Attentäter von Magdeburg: Taleb A. wollte auch Café "Alex" angreifen

Am Dienstag findet der zweite Prozesstag zur Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt statt. Attentäter Taleb A. will seine Aussage zur Tat fortführen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am Dienstag steht der zweite Prozesstag zur Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt an. Attentäter Taleb A. (51) hat zum Auftakt bereits gestanden, am Steuer des Autos gesessen zu haben.

Mit knapp 20 Minuten Verspätung ist die Verhandlung fortgesetzt worden. Taleb A. befindet sich nun im Hungerstreik. © Hendrik Schmidt/dpa Auch heute ist TAG24 wieder vor Ort und berichtet live von den Verhandlungen. Weitere Informationen und Hintergründe zu dem Attentat und dem langwierigen Gerichtsverfahren findet Ihr in folgendem Artikel: "Eigenes Gerichtsgebäude gebaut: Mega-Prozess gegen Magdeburger Amokfahrer startet".

12.30 Uhr: Keine Konzentration mehr, Richter ordnet Pause an

Seit mehr als zwei Stunden hält Attentäter Taleb A. einen regelrechten Monolog. Nur durch kurze Verständnisfragen und Hinweise wird er selten vom Richter unterbrochen. Dieser bemerkte im Laufe der Anhörung nicht nur bei sich selbst, dass die Konzentration nachlässt. "Herr A., die Konzentration aller Personen hier im Saal nimmt ab." Mit diesen Worten hat der Richter die Sitzung zur Mittagspause unterbrochen. Um 13.20 Uhr soll sie wieder aufgenommen werden und Taleb A. mit seiner Aussage fortfahren.

Über zwei Stunden lang hielt Taleb A. in seinem "Sicherheitskasten" einen Monolog. © Hendrik Schmidt/dpa

12.04 Uhr: Angriff auch auf Café "Alex" geplant

Taleb A. habe laut eigener Aussage mehrmals die Polizei auf fehlende Sicherheitspoller in der Nähe des Cafés "Alex" in der Magdeburger Innenstadt am Ulrichplatz hingewiesen. Das Kuriose: An dieser Stelle sind Poller verbaut. Nur einer von Ihnen ist für den Lieferverkehr im Boden absenkbar. Für Taleb A. sei das nicht sicher genug gewesen, weil Autos zwischen den Pollern hindurchfahren könnten. Neue Poller aufzustellen, sei nicht geplant gewesen. Aus Frust und Verärgerung habe der Attentäter schließlich im Oktober 2024 geplant, die Kunden des Cafés anzugreifen. Bekanntlich kam es allerdings nicht dazu.

11.13 Uhr: Taleb A. spricht von Taxifahrt als Ausgangspunkt

Zwischen all den wirren Aussagen von Taleb A. kommen ein paar Details ans Licht. Laut seiner Aussage sei eine Situation an einem Taxistand entscheidend für den Anschlag gewesen. Hätte ein Taxifahrer eine Frau vor ihm als Kundin akzeptiert, wäre Taleb A. nicht zur Autovermietung gelangt und hätte damit auch den Plan vom Angriff auf den Weihnachtsmarkt verworfen. In einem Nebensatz erwähnt er, dass auch die Staatsanwaltschaft Magdeburg von ihm als Anschlagsziel auserkoren worden sei. Dafür habe er in der Vergangenheit die Einrichtung zunächst einmal besucht. Sein Vorhaben sollte entweder harmlos mit einer Sprayattacke oder härter mit Gaszylinder durchgeführt werden. Taleb A. selbst springt bei seinen Erzählungen wahllos zwischen verschiedenen Geschehnissen, Orten und Themen. Ihm zu folgen bereitet den Zuschauern und Journalisten vor Ort offenkundig Probleme.

Taleb A. springt in seiner Aussage wahllos zwischen verschiedenen Geschehnissen, Orten und Themen. © Hendrik Schmidt/dpa

10.38 Uhr: Attentäter soll auf den Punkt kommen

Taleb A. bestätigt, dass er am ersten Prozesstag in einen Hungerstreik getreten ist. Dies habe er jedoch schon im Februar und März gemacht, während er im JVA-Krankenhaus Leipzig untergebracht war. Gleichzeitig versucht er den Richter zu beruhigen, dass bei der damaligen ärztlichen Untersuchung keine gefährlichen Körperwerte herausgekommen sind. Dennoch ermahnt der Vorsitzende, dass darauf geachtet wird, dass A. verhandlungsfähig bleiben soll. Anschließend erklärt der Richter, dass sich der Attentäter während seiner weiteren Ausführungen auf den Tattag des 20. Dezembers 2024 konzentrieren oder seine Erzählungen wenigstens in Kapitel einteilen solle. Taleb A. lehnt ab und beginnt seine Aussage mit wirren Geschichten wie bereits am Vortag.

Taleb A. ist am ersten Prozesstag in einen Hungerstreik getreten. © Hendrik Schmidt/dpa

9.59 Uhr: Will Taleb A. in Hungerstreik treten?

Mit knapp 20 Minuten Verspätung ist die Verhandlung fortgesetzt worden. Der Vorsitzende richtet seine ersten Worte direkt an den Angeklagten. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass der Attentäter bis zu heutigem Verhandlungsbeginn noch nichts gegessen habe. Lediglich ein Glas Wasser soll er zu sich genommen haben. Weil A. allerdings verhandlungsfähig erscheine, würde es die heutige Verhandlung erst einmal nicht einschränken, so der Richter. Gleichzeitig wurde der Angeklagte ermahnt, dass wenn er in den Hunger- und Durststreik eintreten möchte, die Verhandlungen auch ohne ihn stattfinden können.

7.11 Uhr: Weniger Andrang als zum Auftakt