12.04.2023 06:17 Ehefrau aus Eifersucht mit über 30 Messerstichen getötet: Fällt heute das Urteil?

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Barth wird am Mittwoch am Landgericht Stralsund das Urteil gegen den wegen Mordes angeklagten Mann erwartet.

Stralsund - Genau ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod einer 38-Jährigen in Barth (Vorpommern-Rügen) wird am Mittwoch (10.30 Uhr) am Landgericht Stralsund das Urteil gegen den wegen Mordes angeklagten Mann erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Marokko stammenden Mann Mord aus niederen Beweggründen vor. © Frank Hormann/dpa Der 43-Jährige hatte zum Prozessauftakt vergangene Woche gestanden, seine Frau mit einem Messer erstochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Marokko stammenden Mann Mord aus niederen Beweggründen vor. Er habe am 12. Oktober in einer Asylbewerberunterkunft aus Eifersucht 35 Mal auf Kopf und Oberkörper der Frau eingestochen. Der Staatsanwalt sprach von einem "Overkill", gestand aber auch eine mögliche eingeschränkte Schuldfähigkeit wegen Alkohol- und Kokainkonsums zu. Er forderte eine Haftstrafe von 13 Jahren. Gerichtsprozesse Mecklenburg-Vorpommern Enkelin monatelang sexuell missbraucht: Urteil gegen Großvater gefallen Die Verteidigung plädierte auf Totschlag und forderte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Eifersucht als niederer Beweggrund sei nicht zweifelsfrei nachzuweisen. Außerdem zeige der Angeklagte Reue. Laut einer von einem Verteidiger vorgelesenen Erklärung bereut dieser die Tat auch mit Blick auf die drei gemeinsamen Kinder "zutiefst".

Titelfoto: Frank Hormann/dpa