Flüchtlingsheim in Schutt und Asche: Zeuge bricht im Prozess zusammen

Schwerin - Im Prozess nach dem Brand der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf hat am Vormittag ein Zeuge kurzzeitig das Bewusstsein verloren.

Ein 32-jähriger Feuerwehrmann muss sich wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten. © Jens Büttner/dpa

Der Kriminaltechniker sackte am Montag bei einer in Augenscheinnahme von Prozessakten an der Richterbank zusammen und musste medizinisch versorgt werden.

Zuvor hatte der 60-jährige Beamte der Kriminalpolizei in Wismar zu mehreren Taten der mutmaßlichen Brandserie eines 32-jährigen Feuerwehrmanns am Landgericht Schwerin ausgesagt.



Wie er ausführte, konnten sowohl bei einem Waldbrand im Mai und einem Carport-Brand im August 2022 keine eindeutigen Hinweise auf die Brandursache - wie zum Beispiel Brandbeschleuniger - entdeckt werden. Dem Beamten zufolge sei daher nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen worden.

Laut Anklage soll der 32-jährige Tatverdächtige am 19. Oktober 2022 das Reetdach des ehemaligen Hotels "Schäfereck" in Groß Strömkendorf angezündet haben, das zur Tatzeit als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt wurde.