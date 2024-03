Tödliches S-Bahn-Unglück: Anklage will Haftstrafe für Lokführer

München - Im Prozess um ein tödliches S-Bahn-Unglück in Schäftlarn bei München hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre und neun Monate Haft für den angeklagten Lokführer verlangt.

Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten neben fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in 51 Fällen auch die vorsätzliche Gefährdung des Bahnverkehrs vor.

Der Zug war in der Folge mit einer entgegenkommenden S-Bahn kollidiert. Ein 24 Jahre alter Mann starb.

Der Mann soll am 14. Februar 2022 ein rotes Signal und Vorschriften missachtet haben. "Er wusste, dass er nicht einfach hätte losfahren dürfen", sagte die Staatsanwältin. "Dass er pflichtwidrig handelte, war ihm bewusst." Zu seinen Gunsten wertete sie sein Geständnis und sein aufrichtiges Bedauern.

Der 56-Jährige habe gröbst pflichtwidrig gehandelt, sagte die Staatsanwältin am Donnerstag vor dem Schöffengericht in München . Sein Verteidiger Stephan Beukelmann plädierte hingegen auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Der Lokführer hatte in dem Verfahren angegeben, er könne sich an den Unfall nicht erinnern. Er wisse nicht, warum er sich so verhalten habe. Zugleich nahm er die Schuld auf sich. Er könne kaum glauben, dass er solche Fehler gemacht habe, sagte der 56-Jährige zum Auftakt des Prozesses im Februar.

Es sei ihm unerklärlich, wie das geschehen konnte. Es tue ihm alles so leid, wiederholte der Mann mehrfach unter Tränen. Bei seinem bei dem Unglück ebenfalls schwer verletzten Kollegen im anderen Triebwagen, der als Zeuge im Prozess auftrat, hatte sich der Angeklagte ausdrücklich entschuldigt.