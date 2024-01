16.01.2024 06:32 Beinahe 13 Menschen getötet: Urteil nach Haus-Explosion erwartet

Zehn Monate ist die schwere Explosion in einem Geschäft in Eschweiler her. Der Prozess wegen versuchten Mordes gegen die Betreiber steht vor dem Ende.

Aachen - Sechs Wochen nach Beginn wird im Prozess wegen 13-fachen versuchten Mordes vor dem Landgericht Aachen am heutigen Dienstag (12.30 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe für die beiden Betreiber. © Oliver Berg/dpa Angeklagt sind zwei Betreiber eines Bekleidungsgeschäfts in Eschweiler, ein 56 Jahre alter Mann und sein 22-jähriger Sohn. Sie sollen die Explosion in ihrem unrentablen Modegeschäft verursacht haben, um von der Versicherung Geld zu kassieren. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe für die beiden Betreiber. Zudem beantragte sie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidiger der Angeklagten blieben in ihren Plädoyers dagegen deutlich unter dieser Forderung. Die Detonation und der schwere Brand am 30. März 2023 verwüsteten den Laden und das Mehrfamilienhaus in der Fußgängerzone von Eschweiler. Es entstand ein Millionenschaden. Vier Menschen, darunter ein sechs Wochen altes Baby, wurden teils lebensgefährlich verletzt. Im Prozess hatten zahlreiche Zeugen ausgesagt. Gerichtsprozesse NRW Nach Explosion in Eschweiler: Staatsanwaltschaft will diese Hammer-Strafe! Der 22-jährige Deutsche hatte über seinen Verteidiger zugegeben, dass er Benzin und Diesel in dem Laden ausgeschüttet hatte. Er habe den Treibstoff aber nicht angezündet. Sein Verteidiger sprach sich für eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten aus. Die Explosion zerstörte das ganze Gebäude. © Federico Gambarini/dpa Vater bestreitet Beteiligung an der Tat Der 56 Jahre alte Angeklagte hatte am ersten Prozesstag eine Beteiligung an der Tat bestritten und gesagt, er sei unschuldig. Über seinen Sohn sagte er, dieser sei ein Zocker, nehme Drogen und habe schlechte Freunde. Der Deutsch-Iraker erklärte, er habe den Mietvertrag für das Geschäft unterschrieben, sich aus den Einnahmen Geld für Überweisungen geben lassen und mitgeholfen, aber keinen Schlüssel gehabt. Sein Anwalt plädierte auf Freispruch.

