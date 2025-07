Intercity fährt zwei Gleisarbeiter tot: Plädoyers im Prozess erwartet

Brühl/Hürth - Im Prozess um den Tod von zwei Männern während Gleisarbeiten bei Hürth werden am Mittwoch die Plädoyers erwartet.

Dem Angeklagten (54, v.) wird fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit dem Zugunglück von Hürth vorgeworfen. © Henning Kaiser/dpa

Anschließend könnte auch ein Urteil in dem Fall gesprochen werden. Angeklagt vor dem Amtsgericht Brühl ist ein 54-Jähriger, der am Unglückstag für ein Sicherungsunternehmen an der Bahnstrecke tätig war.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm in ihrer Anklage schwere Versäumnisse bei der Absicherung der Arbeitsstelle vorgeworfen, in die schließlich ein Intercity-Zug einfuhr und zwei Männer tötete.

Der Mann habe behauptet, dass das Gleis gesperrt sei - was aber nicht zutraf. Durch seine Fahrlässigkeit seien zwei Menschen gestorben.

Der 54-Jährige hatte dieser Sichtweise in seiner Aussage widersprochen. Nicht er, sondern ein Bauüberwacher habe damals - sogar mehrmals - erklärt, dass das Gleis gesperrt sei. Davon seien in der Folge alle Anwesenden ausgegangen.

Sein Verteidiger hatte betont, dass sich sein Mandant, der nach Angaben vor Gericht die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, damals ja sogar selbst in den Gefahrenbereich begeben habe. "Das macht ja keiner, der weiß: Da kommt gleich ein Zug", hatte er erklärt.