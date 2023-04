Lützerath-Aktivist soll Molotow-Cocktail auf Polizisten geworfen haben, jetzt steht er vor Gericht

Mönchengladbach - Drei Monate sind seit der von tagelangen Protesten begleiteten Räumung des Ortes Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler verstrichen. Am heutigen Mittwoch beginnt am Amtsgericht Mönchengladbach (9 Uhr) ein Prozess gegen einen Aktivisten (23).