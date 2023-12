Mann sticht Ehefrau (†28) auf Parkplatz nieder - Staatsanwaltschaft fordert Knallhart-Strafe

Aachen - In einem Mordprozess gegen einen 37 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Aachen wird am Montag das Urteil erwartet.

Der Prozess findet vor dem Landgericht Aachen statt. Die Staatsanwältin hat eine Verurteilung wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. © Oliver Berg/dpa

Der Angeklagte hatte im Prozess zu Beginn in einer kurzen Erklärung gestanden, seine von ihm getrennt lebende Frau getötet zu haben.

Die 28-Jährige war mit den drei gemeinsamen Kindern in ein Frauenhaus nach Iserlohn gezogen. Sie war am Tattag mit dem Mann auf dem Parkplatz eines Baumarktes verabredet, um ein Kind in Empfang zu nehmen.

In einem Tagebuch hatte sie von einer unverhältnismäßigen Eifersucht und Kontrollsucht des Mannes geschrieben. Der Kosovare soll die Trennung nicht akzeptiert haben.

Die Staatsanwältin hatte eine Verurteilung wegen Mordes beantragt sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidigung möchte eine Verurteilung wegen Totschlags erreichen. Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Die Bluttat am 20. Mai ereignete sich in Aachen auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums und vor den Augen vieler Menschen. Der Angeklagte soll mit einem Küchenmesser auf die Frau eingestochen haben.