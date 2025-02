Schüsse bei Boxer-Prozess! Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bielefeld - Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte in der Bielefelder Innenstadt (NRW)! In der Nähe des Landgerichts am Niederwall ist es am Mittwochmittag zu Schüssen gekommen. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Angaben aus Polizeikreisen berichtet, wurde ein Mensch lebensgefährlich verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.