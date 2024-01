Senior legt Feuer-Hölle in eigener Bude: Gericht verhandelt über Mega-Anklage

Düsseldorf - Ein Düsseldorfer (65) hat sich am heutigen Mittwoch vor Gericht zu verantworten. Dem Senior wird nach einer absurden Tat 24-facher Mord vorgeworfen.

Der Senior soll einen Haufen Klamotten angezündet und sich dann aus dem Staub gemacht haben. © Patrick Schüller

Laut Anklage hatte er am 22. Juli vergangenen Jahres in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Kleidungsstücke aufgehäuft und in Brand gesetzt, bevor er das Haus verließ.

Ihm sei klar gewesen, dass der Brand auf die anderen Wohnungen übergreifen könne, so die Staatsanwaltschaft. Damit habe er den Tod seiner Hausnachbarn in Kauf genommen.

Der Angeklagte habe zudem gewusst, dass sein Nachbar im ersten Stock aufgrund einer schweren Lungenerkrankung nicht imstande sein würde, sich selbst zu retten.

24 Menschen wurden damals von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet.