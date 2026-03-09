Vergewaltiger war 33 Jahre auf freiem Fuß: Jetzt droht ihm jahrelanger Knast

Bonn - Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einer Frau in Bonn wird am Montag vor dem Bonner Landesgericht das Urteil erwartet.

Dem heute 59 Jahre alten Mann droht in Bonn eine lebenslängliche Strafe. (Symbolbild) © David Young/dpa

Angeklagt ist ein heute 59-Jähriger aus Bad Breisig (Rheinland-Pfalz), dem Ermittler durch neue Untersuchungen von DNA-Spuren auf die Schliche gekommen waren.

Zum Start des Prozesses hatte der Mann ein umfangreiches Geständnis abgelegt und erklärt, dass er in der Nacht zum 18. Oktober 1992 beobachtet hatte, wie die Stewardess vor der Wohnung ihres Lebensgefährten aus einem Auto gestiegen war.

Laut Anklage soll der Deutsche der 29-Jährigen in die Wohnung gefolgt sein und sie vergewaltigt haben. Um die Tat zu verdecken, soll er sie erdrosselt haben. Anschließend soll er die Wohnung in Brand gesetzt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Außerdem beantragte sie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Eine Freilassung nach 15 Jahren ist damit in der Regel ausgeschlossen.