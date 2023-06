Streng geschützten Seeadler abgeschossen: Jäger aus Salzwedel vor Gericht!

Salzwedel - Im Februar 2022 erschoss ein Jäger einen streng geschützten Seeadler in Salzwedel. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Ende Februar 2022 wurde in Salzwedel ein erschossener Seeadler entdeckt. (Archivbild) © LIFE EUROKITE

Wie aus einer gemeinsamen Pressemeldung des Komitees gegen den Vogelmord e.V. und LIFE EUROKITE hervorgeht, wurde der Mann vom Amtsgericht Salzwedel zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.

Der Salzwedeler müsse nun 1800 Euro Strafe zahlen und auch seinen Jagdschein abgeben, hieß es. Das Urteil sei bereits rechtskräftig.

Die Kläger seien zufrieden, dass die Justiz mit der Strafe ein klares Zeichen gegen Wildtierkriminalität gesetzt hatte.

"Auch wenn die Gesamthöhe der verhängten Geldstrafe in keinem Verhältnis zu dem in der Natur angerichteten Schaden steht", so Biologe Marvin Fehn vom Komitee gegen den Vogelmord, "hoffen wir, dass andere Täter dadurch abgeschreckt werden."

Die Staatsanwaltschaft Stendal hatte nachweisen können, dass der Jäger aus Salzwedel den Seeadler am 24. Februar 2022 erschossen und mit in sein Haus genommen hatte.