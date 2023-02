Anklage gegen 57-jährigen Sachsen: Er soll eine 14-Jährige zum Sex gezwungen haben

Manfred S. (57) betritt den Gerichtssaal. © Maik Börner

Auf der Anklagebank des Landgerichts Zwickau sitzt Manfred S. (57). Fünfmal soll er das heute 22-jährige Mädchen missbraucht haben.

Laut Staatsanwaltschaft passierten die Taten bereits 2017 in der Wohnung des Angeklagten sowie in einem Waldstück in Tschechien.

Ein Vermittler soll Manfred S. auf die 14-Jährige aufmerksam gemacht und Geld kassiert haben. "Der Geschlechtsverkehr wurde dann gegen den Willen des Opfers vollzogen", so der Staatsanwalt.

S. schweigt zu den Vorwürfen. Ihm drohen wegen schwerem sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung und Ausnutzung von Zwangsprostitution mehrere Jahre Haft.

Eine schnelle Verurteilung dürfte aber knifflig werden. Das Opfer und zwei Bekannte, allesamt aus Tschechien, sind am Montag nicht erschienen.