Bizarres Verlangen: Dieser Mann schnitt Schulmädchen in Sachsen die Locken ab

Dippoldiswalde - Ein wirklich bizarrer Fall am Amtsgericht Dippoldiswalde. Dort musste sich Leon K. (35, Name geändert) verantworten, weil er Schulmädchen in Angst und Schrecken versetzte. Laut Anklage fiel er auf offener Straße zwei Opfer an, schnitt ihnen Haarsträhnen ab. Die Justiz wertete das als gefährliche Körperverletzung.