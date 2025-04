Gericht verknackt BMW-Vergewaltiger zu jahrelanger Haftstrafe

Vergewaltiger Pablo B. (36) bestritt seine Taten bis zum Schluss. © xcitepress/Thomas Baier

Für die Kammer war erwiesen, dass er im Grenzgebiet eine Frau (28) aus Tschechien vergewaltigte. Der Angeklagte hatte die Tat bis zum Schluss bestritten.

Wie berichtet, war Pablo im Juli 2023 laut Anklage im Morgengrauen im tschechischen Varnsdorf im BMW unterwegs. Dabei traf er Tina (28, Name geändert).

Die Tschechin, die sich nur per Google-Translate mit ihm unterhalten konnte, war der Meinung, er würde ihr anbieten, sie zur Arbeit in eine Fabrik zu fahren. Sie stieg in seinen BMW. Aber dann: "Plötzlich bot er mir Geld an", so die Frau, die im Zeugenstand immer wieder weinte.

Sie hätte ihm mehrfach erklärt, dass sie weder Sex noch Geld will, da habe er die Tür verriegelt. Pablo fuhr mit Tina nach Großschönau, wo er sie auf einem Feldweg mehrfach vergewaltigte.