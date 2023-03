Handgemenge mit eigenem Kollegen bei Corona-Demo: LKA-Spezialist vor Gericht!

Pirna - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte! Ausgerechnet ein Beamter aus dem sächsischen Landeskriminalamt legte sich mit einem uniformierten Kollegen aus Hannover an. Nun war der Prozess am zuständigen Amtsgericht in Pirna.

Daraufhin habe sich der LKA-Mann zu ihm umgedreht, was der uniformierte Kollege als Angriff sah und sofort seinerseits auf Frank S. losging. Am Ende lag der Sachse am Boden und hielt sich am Bein des Niedersachsen fest.

Die Richterin zweifelte an den Angaben von Frank S.: "Ich kann Ihnen diese Einlassung nicht widerlegen. Aber überzeugend ist sie nicht."

Dennoch: Weil die Sache lange her ist und das Verfahren wie ein Damoklesschwert über dem Beamten hing, denn das Disziplinarverfahren ist deshalb noch nicht abgeschlossen, wurde der Fall eingestellt.

Dafür zahlt Frank S. 3600 Euro an die Staatskasse.