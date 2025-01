Mann reißt sich Fußfessel ab und wird von Polizei angeschossen: "Wollte nur ein Bier trinken"

Bautzen - Seit Jahren ist Heiko R. (55) immer wieder ein Fall für die Justiz. Am Freitag saß der einstige Totengräber mit den 18 Vorstrafen vorm Amtsrichter in Bautzen. Er hatte nicht nur mutwillig seine Fußfessel abgerissen, sondern ging auch noch mit zwei Messern auf Polizisten los. Ein Beamter stoppte den aggressiven Mann per Schusswaffe. Einsicht zeigte Heiko allerdings auch im Gericht nicht.